Tertinggi Sepanjang Sejarah, Cadangan Beras Pemerintah Capai 5,37 Juta Ton

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026.

Menurut Sudaryono, posisi cadangan beras pemerintah ini merupakan level tertinggi yang pernah diraih Republik Indonesia.

"Cadangan beras sampai 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia," ucap Sudaryono dalam rilis resmi Badan Komunikasi Pemerintah, Selasa (19/5).

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Perum Bulog menyerap beras dan setara beras sepanjang tahun ini.

Sejak awal 2026 hingga 18 Mei, Bulog telah merealisasikan pengadaan 2,8 juta ton atau sekitar 70 persen dari target penyerapan tahun ini yang sebesar 4 juta ton.

Berdasarkan capaian itu, Kementerian Pertanian memproyeksikan penyerapan beras dan setara beras Bulog hingga akhir Semester I-2026 dapat mencapai 3,3 juta ton atau sekitar 82 persen dari target tahunan.

"Angka ini (proyeksi semester I) naik 25,54 persen dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu 2,65 juta ton," ungkapnya.

Sudaryono optimistis target penyerapan beras tahun ini dapat tercapai mengingat Indonesia masih memiliki potensi panen yang cukup tinggi.