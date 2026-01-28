Teruji di Eropa, Biocrystal dari Serta Mengoptimalkan Kualitas Tidur
jpnn.com - JAKARAT - Produsen matras Serta memperkenalkan inovasi teknologi Biocrystal untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kualitas tidur optimal.
Biocrystal dihadirkan dengan material alami yang diklaim membantu meredakan stres dan menciptakan rasa relaksasi yang mendalam saat beristirahat.
Brand Manager Serta Rena Lesmana menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pola istirahat yang sehat.
Rena menilai kesadaran akan pentingnya tidur berkualitas bagian penting dalam menjaga keseimbangan emosional.
Tidur berkualitas, terutama pada fase deep sleep dan Rapid Eye Movement (REM), memiliki peran vital bagi tubuh.
Fase ini penting untuk pemulihan fisik, menjaga keseimbangan emosi, serta kesehatan mental secara menyeluruh.
"Dengan memahami keterkaitan antara gaya hidup modern, pola tidur, dan kesehatan mental, masyarakat diharapkan dapat mulai membangun kebiasaan tidur yang lebih sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan secara menyeluruh,” ujar Rena di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Biocrystal bekerja dengan cara meredakan ketegangan otot, menenangkan detak jantung, dan mengatur suhu tubuh.
Serta memperkenalkan inovasi teknologi Biocrystal untuk menjawab kebutuhan masyarakat kualitas tidur optimal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Mandi Air Hangat untuk Ibu Hamil
- Tiga Langkah Praktis untuk Kesehatan Jangka Panjang, Ada soal Tidur
- 4 Manfaat Minum Air Putih Hangat Sebelum Tidur yang Bikin Kaget
- 4 Manfaat Anggur, Baik untuk Kesehatan Jantung
- 7 Makanan yang Bantu Anda Tidur Lelap Malam Ini
- 7 Minuman yang Bantu Anda Mudah Tidur Nyenyak Malam Ini