menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Terungkap! 16 Gol Messi di Piala Dunia Tidak Pakai Kepala

Terungkap! 16 Gol Messi di Piala Dunia Tidak Pakai Kepala

Terungkap! 16 Gol Messi di Piala Dunia Tidak Pakai Kepala
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lionel Messi (10) dan teman-temannya merayakan gol yang lahir dalam laga Argentina vs Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026. Foto: Roberto Schmidt/AFP

jpnn.com - KANSAS CITY - Mayoritas berita dari Rabu (17/6) pagi hingga siang ini tentang Piala Dunia 2026, khususnya Lionel Messi.

Itu setelah si Kapten Argentina yang berusia 38 tahun 357 hari itu menggendong timnya untuk mengalahkan Aljazair pada matchday 1 Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City.

Argentina menang 3-0 dan semua gol dicetak oleh Messi. Itu hattrick pertama Messi di Piala Dunia, juga menjadikannya pemain pertama yang tampil di enam edisi berbeda di PD.

Baca Juga:

Laga melawan Aljazair juga menandai penampilan ke-200 Messi untuk Argentina.

Terungkap! 16 Gol Messi di Piala Dunia Tidak Pakai Kepalaopta

Kembali ke soal gol.

Baca Juga:

Dengan tiga gol tadi, Messi menyamai rekor gol terbanyak di Piala Dunia yang dicatat Miroslav Klose (Jerman) 16 gol.

Namun, seperti tampak pada grafis, Messi belum pernah mencetak gol di Piala Dunia menggunakan kepalanya, alias gol sundulan.

Terungkap fakta bahwa 16 gol Lionel Messi di Piala Dunia tidak ada yang pakai kepala.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI