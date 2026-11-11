Terungkap, Alasan KKP Endorse Miliaran Rupiah ke Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara mengenai anggaran hingga Rp10,7 miliar untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia milik artis Raffi Ahmad.

Melalui rilis resmi, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP menyebutkan publikasi dan komunikasi publik meru salah satu tugas untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat terkait pelaksanaan program.

Strategi komunikasi KKP disebut dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pernerintah.

“Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia,” ungkap KKP.

Hal tersebut disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.

Pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi,” lanjutnya.

Penggunaan artis dan influencer disebut agar pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.