Terungkap Alasan Pelaku Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau Bandung, Oalah

jpnn.com - BANDUNG - Satpol PP Pemerintah Kota Bandung menyegel sebuah videotron yang terpasang di Padel SixNine, Jalan LLRE Martadinata, pada Rabu (5/8/2026).

Penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil penyelidikan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin yang terjadi di lokasi yang lebih dikenal sebagai Jalan Riau, Kota Bandung, tersebut.

Pantauan di lokasi, di depan lapangan padel itu kini sudah dipasang spanduk berukuran raksasa dengan tulisan TEMPAT USAHA INI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN.

Di area videotron juga terpasang garis berwarna kuning dengan tanda 'X' sebagai penanda bahwa layar elektronik berukuran jumbo itu sudah disegel dan tidak boleh digunakan.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, videotron disegel setelah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menunjukkan adanya keterkaitan antara penebangan pohon dengan pemasangan videotron yang hingga kini belum mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku penebangan, yakni pihak subkontraktor videotron, mengakui tindakan tersebut dilakukan karena keberadaan pepohonan dianggap menghalangi visibilitas videotron.

Namun, Bambang menegaskan bahwa pengakuan tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman oleh aparat yang berwenang.

"Pengakuan dalam berita acara menyebutkan penebangan dilakukan oleh subkontraktor yang mengerjakan pembangunan taman. Mereka menyampaikan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Namun, proses penyelidikan akan terus berjalan untuk mendalami apakah ada pihak lain yang turut bertanggung jawab," kata Bambang di Bandung, Kamis (6/8).