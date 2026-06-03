Terungkap Alasan Penunjukan Nanik jadi Kepala BGN Menggantikan Dadan, Ternyata

jpnn.com - JAKARTA - Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), digantikan oleh Nanik S. Deyang.

Nanik S. Deyang sebelumnya menjabat wakil kepala BGN.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN untuk menggantikan Dadan Hindayana merupakan pilihan yang tepat.

Dasco mengungkapkan, Nanik memiliki kinerja yang baik selama menjabat wakil kepala BGN.

“Kita (DPR RI) lihat selama ini Bu Nanik adalah wakil kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” ucap Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6) malam.

“Demikian dari hasil pemantauan teman-teman di komisi teknis terkait, yang kemudian dibicarakan dalam rapat pembahasan tentang MBG sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat,” imbuh dia.

Dasco pun mengapresiasi penggantian kepala beserta wakil kepala BGN yang dilakukan pemerintah.

Menurut dia, penggantian tersebut merupakan bentuk nyata pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat serta masukan DPR.