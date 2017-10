Terungkap! Ariel Tatum Ternyata Bukan Anak Gaul

jpnn.com, JAKARTA - Untuk menjadi entertainer, Ariel Tatum ternyata perlu usaha yang keras. Sebab, dara berumur 20 tahun itu mengaku sebagai gadis pemalu dan suka menyendiri.

Menurut kekasih pesepakbola Ryuji Utomo itu, dulu dia sempat mencoba melakukan yang tak disukainya.

Seperti yang diungkap Ariel Tatum lewat Instagram pribadinya. Dengan mengunggah sebuah lukisan karyanya, Ariel bercerita soal pengalamannya dalam mencari jati diri ketika remaja.

“This painting is called “Water The Plants Inside of You”. Terinspirasi dari tulisan di buku lama gw. I’m glad I found my way back to painting. A little something about myself, guys, I’m actually an introvert. Dari kecil kalo ada free-time sukanya menyendiri. I thought I was weird,” tulis Ariel Tatum sebagai awalan tulisannya.

“Ketika yang lain jalan jalan ke mall, hang out sama temen, gw lebih nyaman sendirian di kamar nulis, gambar, main piano atau tidur. Sampe akhirnya pas lulus SMA mulai coba untuk main keluar. Being friends with everyone, hanging out, chilling, clubbing, whatever it is,” lanjutnya.

Menurut pemain Kawin Laris itu, melakukan hal yang tak disukai ternyata membuat dia tak tahan. Hingga akhirnya dia memutuskan kembali ke jati dirinya.

“Satu tahun berlalu, dua tahun, dan akhirnya ga sanggup juga mencoba untuk “fit in” di kalangan mayoritas generasi gw. Ga bisa ternyata. Dipaksa untuk “gaul” dan “up-to-date”. And the best part about it is that ITS OKAY not to fit in. It really is. I’m gladly back to being my self even more this year. I only do what makes me happy because who knows, right? Life is short I might die next week I’d regret not staying in, bake some cake while listening to Sinatra or Ella Fitzgerald or paint something then meditate after yoga or whatever it is that I TRULY love. Because that makes ME happy. It feeds my soul. It gives me serenity,” kata Ariel.

Di akhir tulisannya, Ariel Tatum mengimbau orang-orang untuk melakukan apa yang disukai, bukan mengikuti orang lain.