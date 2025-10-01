Terungkap, Bedu dan Irma Sudah Lama Tidak Serumah
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu ternyata sudah pisah rumah meski masih dalam proses cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani
Dia mengaku belakangan tinggal bersama kakaknya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.
"Saya sudah tidak serumah lagi. Rumah saya di Cibubur sama Abang saya nih, di Cibubur sama Bang Abi. Jadi, saya memang sudah tidak serumah lagi," kata Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (30/9).
Pemain film Paku Tanah Jawa itu tidak menjelaskan sejak kapan pisah rumah dari Irma Kartika.
Bedu hanya menyebut dirinya meninggalkan rumah yang semula ditempati bersama istri dan anak-anaknya sudah lumayan lama.
"Se-Jakarta juga tahulah saya kapan. Maksudnya, peristiwa ini sudah lama sih berlalu. Kalau pun saya harus pulang ke rumah, saya juga mohon maaf, sudah tidak lagi satu kamar. Dua kamar, tetapi yang connecting door," jelas pria berusia 46 tahun itu.
Meski demikian, Bedu memastikan masih tetap menjalani tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
Dia tetap membiayai beberapa keperluan yang dibutuhkan di rumah.
Komedian Bedu ternyata sudah pisah rumah meski masih dalam proses cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Bedu Gugat Cerai, Penyebab Arhan dan Azizah Pisah Terungkap
- Serahkan Rumah dan Mobil kepada Istri, Bedu Bilang Begini
- Ajukan Permohonan Cerai, Bedu Akui Tak Lagi Tinggal Serumah Dengan Istri
- Alasan Bedu Ajukan Permohonan Cerai Terhadap Istrinya, Oh Ternyata
- Hadiri Sidang Cerai, Bedu Bicara Soal Persiapan dan Harapan
- Ini Jadwal Sidang Cerai Bedu dan Irma Kartika Anggreani