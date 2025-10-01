Terungkap, Bedu dan Irma Sudah Lama Tidak Serumah

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu ternyata sudah pisah rumah meski masih dalam proses cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani

Dia mengaku belakangan tinggal bersama kakaknya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

"Saya sudah tidak serumah lagi. Rumah saya di Cibubur sama Abang saya nih, di Cibubur sama Bang Abi. Jadi, saya memang sudah tidak serumah lagi," kata Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Pemain film Paku Tanah Jawa itu tidak menjelaskan sejak kapan pisah rumah dari Irma Kartika.

Bedu hanya menyebut dirinya meninggalkan rumah yang semula ditempati bersama istri dan anak-anaknya sudah lumayan lama.

"Se-Jakarta juga tahulah saya kapan. Maksudnya, peristiwa ini sudah lama sih berlalu. Kalau pun saya harus pulang ke rumah, saya juga mohon maaf, sudah tidak lagi satu kamar. Dua kamar, tetapi yang connecting door," jelas pria berusia 46 tahun itu.

Meski demikian, Bedu memastikan masih tetap menjalani tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Dia tetap membiayai beberapa keperluan yang dibutuhkan di rumah.