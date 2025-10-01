menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Terungkap, Bedu dan Irma Sudah Lama Tidak Serumah

Terungkap, Bedu dan Irma Sudah Lama Tidak Serumah

Terungkap, Bedu dan Irma Sudah Lama Tidak Serumah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu ternyata sudah pisah rumah meski masih dalam proses cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani

Dia mengaku belakangan tinggal bersama kakaknya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

"Saya sudah tidak serumah lagi. Rumah saya di Cibubur sama Abang saya nih, di Cibubur sama Bang Abi. Jadi, saya memang sudah tidak serumah lagi," kata Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Baca Juga:

Pemain film Paku Tanah Jawa itu tidak menjelaskan sejak kapan pisah rumah dari Irma Kartika.

Bedu hanya menyebut dirinya meninggalkan rumah yang semula ditempati bersama istri dan anak-anaknya sudah lumayan lama.

"Se-Jakarta juga tahulah saya kapan. Maksudnya, peristiwa ini sudah lama sih berlalu. Kalau pun saya harus pulang ke rumah, saya juga mohon maaf, sudah tidak lagi satu kamar. Dua kamar, tetapi yang connecting door," jelas pria berusia 46 tahun itu.

Baca Juga:

Meski demikian, Bedu memastikan masih tetap menjalani tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Dia tetap membiayai beberapa keperluan yang dibutuhkan di rumah.

Komedian Bedu ternyata sudah pisah rumah meski masih dalam proses cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI