Terungkap, Daftar Pemain Film Legenda Kelam Malin Kundang

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi yang didirikan Joko Anwar dan Tia Hasibuan, Come and See Pictures mengumumkan penggarapan film terbaru yang berjudul Legenda Kelam Malin Kundang. Adapun pengumuman kali ini mengungkap daftar para pemeran dalam film garapan sutradara Kevin Rahardjo dan Rafki Hidayat, serta diproduseri oleh Joko Anwar dan Tia Hasibuan itu. Para pemeran Legenda Kelam Malin Kundang yaitu Rio Dewanto, Faradina Mufti, Vonny Anggraini, Nova Eliza, Jordan Omar, Gambit Saifullah, dan Sulthan Hamonangan. Ini akan menjadi pertama kalinya Rio Dewanto dan Faradina Mufti bermain bersama sebagai pemeran utama dalam sebuah judul film. Sementara, Legenda Kelam Malin Kundang akan menjadi reuni bagi Rio Dewanto bersama Joko Anwar setelah Modus Anomali (2012) dan Gundala (2019), serta Faradina Mufti setelah Siksa Kubur (2024). Legenda Kelam Malin Kundang merupakan film yang terinspirasi dari cerita legenda masyarakat Minangkabau dengan setting cerita masa kini, dikemas dengan genre drama-misteri-thriller. Film itu mengikuti kisah seorang seniman lukisan mikro bernama Alif (Rio Dewanto). Setelah sembuh dari kecelakaan, dokter mengingatkan bahwa ingatannya belum pulih sepenuhnya. Ketika pulang ke rumah dijemput oleh istrinya yang bernama Nadine (Faradina Mufti) dan anaknya Emir (Jordan Omar), dia diberitahu bahwa ibunya akan datang berkunjung dari kampung untuk pertama kalinya. Masalahnya, Alif tidak ingat wajah ibunya, bahkan tidak ingat sama sekali tentang masa lalunya. Ketika waktunya tiba, dia curiga bahwa perempuan tersebut bukan ibunya.

kampung untuk pertama kalinya. Masalahnya, Alif tidak ingat wajah ibunya, bahkan tidak ingat sama sekali tentang masa lalunya. Ketika waktunya tiba, dia curiga bahwa perempuan tersebut bukan ibunya.