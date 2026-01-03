Terungkap Fakta, Alasan Banjir Sumatra Tidak Ditetapkan Bencana Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan alasannya yang tidak menetapkan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.
Prabowo mengaku, keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan atas pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana yang terjadi di Pulau Sumatra tersebut.
"Jadi negara kami ini masih mampu menghadapi dan tidak perlu ditetapkan bencana nasional," ujar Prabowo dikutip Sabtu (3/1).
Prabowo menyebut, dari 38 provinsi di Indonesia yang terdampak bencana banjir hanya Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.
Alasan itu yang membuat Prabowo tidak menetapkan bencana nasional. Sebab hanya tiga provinsi yang terdampak bencana alam.
"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kami punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, tiga provinsi sebagai negara kami mampu menghadapi.
Namun demikian, Prabowo mengatakan pemerintah tidak pernah meremehkan dampak bencana tersebut.
Dia menyebut keterlibatan langsung banyak anggota Kabinet Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan di lapangan.
