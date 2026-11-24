Terungkap, IKN Tidak Masuk dalam Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, LPS batal mendirikan kantor di IKN.
Selanjutnya, Anggito mengalihkan anggaran tersebut untuk membangun kantor baru di Jakarta.
"Setelah pemerintahan baru, IKN tidak lagi menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," ujar Anggito di Jakarta, Senin (24/11).
Anggito mengungkapkan anggaran pembangunan gedung baru di Jakarta sebesar Rp1,4 triliun, jauh lebih tinggi dari sebelumnya untuk di IKN Rp400 miliar.
Anggito menjelaskan anggaran pembangunan gedung di Jakarta lebih mahal ketimbang di lokasi IKN karena harus membeli lahan.
"Kami sudah melakukan kajian mengenai kemungkinan melakukan penyediaan gedung kantor LPS di Jakarta," jelasnya.
Sekadar informasi, megaproyek IKN digagas oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2019. Jokowi juga meresmikan langsung pembangunan IKN tersebut.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak masuk dalam RKP pemerintah Prabowo
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