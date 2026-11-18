jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman tidak sembarangan memilih sosok pengganti Pieter Huistra.

Di tengah situasi pergantian pelatih pada kompetisi Super League 2026/2027, manajemen memberikan kepercayaan kepada Demerson Bruno Costa untuk mengambil alih kendali tim sebagai karteker.

Keputusan ini memunculkan pertanyaan, mengapa Demerson yang dipilih? Ternyata, ada sejumlah pertimbangan penting di balik penunjukan mantan pemain yang kini masuk dalam jajaran kepelatihan Super Elang Jawa tersebut.

Salah satu alasan terbesarnya ialah Demerson sudah memahami karakter permainan PSS Sleman. Ia telah menjadi bagian dari staf kepelatihan sejak kompetisi Championship 2025/2026 hingga musim ini.

Demerson. Foto: pss

Artinya, Demerson tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan kondisi skuad. Ia sudah mengenal karakter pemain, memahami kebutuhan tim, dan mengetahui program latihan yang selama ini dijalankan.

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Pertimbangan kedua berkaitan dengan kemampuannya membangun komunikasi di ruang ganti. PSS memiliki pemain dengan latar belakang negara dan bahasa yang beragam.

Demerson dianggap memiliki kemampuan untuk menjembatani komunikasi tersebut sehingga instruksi pelatih bisa diterima dengan baik oleh seluruh pemain.