Terungkap, Ini Alasan Mitsubishi Lebih Pilih Xforce HEV Ketimbang Xpander Hybrid

jpnn.com, KARAWANG - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengungkapkan alasan memilih memboyong Xforce HEV daripada Xpander hybrid untuk diperkenalkan di pasar Indonesia.

Sebab, Mitsubihsi Xforce hybrid sudah mendapatkan sambutan yang baik dari konsumen sejak diperkenalkan dua tahun lalu di tanah air.

Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita mengungkapkan keputusan untuk membawa model tersebut karena sudah melihat perkembangan terhadap pasar di Indonesia.

Menurtunya, pihaknya terus mendengarkan sejumlah masukan konsumen terkait model Xforce sejak diperkenalkan pertama kali pada 2023 lalu.

"Kami mencoba mendengarkan apa saja menurut konsumen di Indonesia pengguna yang beli XForce, maupun yang tidak beli Xforce, itu kami survei," kata Atushi saat ditemui di Karawang, Jumat (17/7).

Dia menambahkan dari masukan tersebut kemudian diwujudkan melalui penyempurnaan pada Xforce.

Atsushi menjelaskan sebagian konsumen menginginkan model hybrid electric vehicle dan sejumlah fitur terbaru pada model tersebut.

"Dari survei itu, banyak masukan yang menginginkan Xforce memiliki seperti panoramic, hybrid, dan suspensi yang lebih baik," tuturnya.