jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian mengungkapkan kronologi di balik video viral seorang petugas keamanan (satpam) kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, yang naik di atas kap mobil yang dikemudikan oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis (19/11) sore

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengatakan, pada Kamis (19/11) sekitar pukul 16.30 WIB, Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan pelaku narkoba di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.

"Pada saat mengamankan satu orang yang diduga menggunakan narkoba, lalu ada upaya penyerangan dari sekelompok orang kepada anggota Polres Metro Jakarta Barat," kata Nasriadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Anggota yang mengetahui adanya penyerangan itu lantas menghindar ke arah PIK untuk kembali ke Polsek terdekat.

"Pada saat di perjalanan, mobil anggota diteriaki sebagai pelaku tabrak lari lalu mobil bersama tim mengarah ke Jalan Tol Sedyatmo, lalu mobil anggota disetop oleh sekuriti PIK," kata Nasriadi.

Menurut Nasriadi, karena ada teriakan pelaku tabrak lari, sekuriti PIK lalu menaiki kap mobil anggota.

"Pada saat di TKP, mobil anggota tersebut berhenti untuk memberitahu kepada sekuriti terkait identitas anggota. Sekuriti tidak percaya bahwa anggota tersebut adalah anggota Polres Metro Jakarta Barat sehingga sekuriti tersebut mencekik leher Iptu Deni," tutur dia.

Tak lama, kata dia, ada sekelompok orang yang mengejar dan melakukan pemukulan terhadap Iptu Deni.