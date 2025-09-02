Terungkap! Inilah Alasan Lille Jatuh Hati kepada Calvin Verdonk

jpnn.com - Calvin Verdonk baru saja diresmikan sebagai pemain baru klub Prancis LOSC Lille.

Full back Timnas Indonesia itu meneken kontrak berdurasi tiga tahun atau hingga 2028 mendatang.

Verdonk telah lolos tes medis dan diperkenalkan oleh klub pada Senin (1/9/2025) malam.

Alasan Lille Boyong Calvin Verdonk

Presiden Lille Olivier Letang percaya kehadiran pemain berusia 27 tahun itu akan memperkaya opsi pelatih, Bruno Genesio.

"Calvin merupakan pemain dengan pengalaman solid, yang menghadirkan ketangguhan dalam bertahan sekaligus mampu menyerang dari sisi kiri."

"Dia akan memberikan opsi tamahan bagi Bruno (pelatih Lille) dan stafnya. Kami sangat senang menyambut kedatangan Calvin," ucap Letan di laman resmi klub.

Ambisi Calvin Verdonk

Verdonk pun mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari LOSC Lille. Dia sudah tak sabar melakukan debutnya dengan klub Ligue 1 tersebut.

"Sangat bangga bergabung dengan LOSC. Saya mengenal klub ini, klub Prancis yang hebat. Kami berada di liga yang tanggu dengan pemain yang sangat bagus," ucap Verdonk.