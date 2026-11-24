jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka asus dugaan makar terhadap pemerintah. Enam orang itu yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan perencanaan makar itu dilakukan sebelum Presiden Prabowo Subianto dilantik, atau masih berstatus presiden terpilih.

"Pada 3 Oktober 2024, saat presiden terpilih belum dilantik, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh SU dengan dihadiri oleh EH, ASN, dan TK beserta tim lainnya," ujar Asep di Mabes Polri, Senin (23/11).

Asep menuturkan dalam rapat tersebut disampaikan beberapa poin yang disusun atas perintah tersangka ASN yang memuat analisis terhadap arah pemerintahan ke depan serta rencana pemetaan tokoh-tokoh yang berpengaruh.

"Selain itu, dari laptop milik saksi yang juga ditemukan dokumen yang memuat analisis krisis, kemudian analisis impeachment, analisis isu kebijakan pemerintah, analisis calon Kapolri, kemudian cap makar, kemudian serta analisis krisis '98 terkait mekanisme kejadian dan proses mundurnya Presiden Soeharto," beber Asep.

Selanjutnya setelah dilakukan perencanaan, dilanjutkan ke tahap persiapan perbuatan makar. Tahap persiapan dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dalam rapat yang tahap permufakatan, lalu dilakukan penyadapan terhadap tokoh-tokoh yang telah dipetakan.

"Penyadapan tersebut dilakukan sejak masa jabatan Kabagmon dijabat oleh EH hingga ASN," ujar Asep.

Lanjut Asep menerangkan tersangka ASN menentukan target penyadapan dan menyerahkannya kepada personel untuk diolah dan dianalisis melalui LIMS, PLX, dan DFS menjadi produk analisis.