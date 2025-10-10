Terungkap Motif Heryanto Membunuh & Menyetubuhi Dina Pegawai Alfamart

jpnn.com - KARAWANG – Terungkap motif Heryanto (27) pegawai Alfamart yang diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap rekan kerjanya, Dina Oktaviani (21).

Satreskrim Polres Karawang sudah menangkap Heryanto di tempat kerjanya di minimarket yang berada di Rest Area KM 72 Tol Cipularang-Purbaleunyi atau di sekitar Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah di Karawang, Kamis mengatakan aksi pembunuhan itu terungkap setelah pada Selasa (7/10) ditemukan mayat yang mengambang di Sungai Citarum wilayah Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jabar.

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata mayat yang ditemukan mengambang di Sungai Citarum itu adalah seorang perempuan bernama Dina Oktaviani.

Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa korban diduga dibunuh oleh rekan kerjanya bernama Heryanto.

"Tim Taktis Sanggabuana Polres Karawang bersama dengan Resmob Polda Jabar mengamankan pelaku sehari setelah jasad korban ditemukan," katanya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap motif Heryanto melakukan aksinya, yakni karena terdesak kebutuhan finansial.

Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengungkapkan kronologis pembunuhan.