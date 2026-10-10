menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Terungkap Motif Pelaku Penembakan Siswa Saat Acara Reuni di Garut

Terungkap Motif Pelaku Penembakan Siswa Saat Acara Reuni di Garut

Terungkap Motif Pelaku Penembakan Siswa Saat Acara Reuni di Garut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Niko N. Adi Putra saat jumpa pers pengungkapan kasus penangkapan pelaku penembakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (10/10/2026). (ANTARA/Feri Purnama)

jpnn.com, GARUT - Polisi mengungkap motif pelaku penembakan siswa SMA menggunakan senapan angin atau air gun di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dari pengakuan pelaku kepada polisi, dia merasa dicuekin atau tidak dihargai keberadaannya saat menghadiri acara perkumpulan alumni sekolah.

"Dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itu, jadi dia merasa dicuekin dan entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung sehingga dia coba untuk nembak-nembak," kata Kepala Polres Garut AKBP Niko N. Adi Putra, Sabtu malam.

Baca Juga:

Ia menuturkan jajarannya menangkap seorang pria inisial MH (19) yang dilaporkan telah melakukan penembakan menggunakan senjata jenis senapan angin terhadap korban yang merupakan temannya sendiri atau sudah saling kenal.

Pelaku ditangkap di rumah saudaranya kawasan Gang Babakan Pogor, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jumat (9/10/2026) sore, setelah beberapa hari dilakukan pencarian.

"MH itu yang memang saat ini kami tetapkan sebagai tersangka sudah diamankan di daerah Cilawu, di tempat rumah saudaranya," katanya.

Baca Juga:

AKBP Niko mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara tersangka mengakui memiliki senapan angin jenis air gun yang berbahaya apabila dimiliki sembarang orang apalagi sampai disalahgunakan.

Senapan angin itu, kata dia, sengaja dibawa oleh pelaku ke acara pertemuan tersebut, dan sempat beberapa kali ditembakkan dengan arah yang tidak jelas, sampai akhirnya diarahkan ke korban.

Polisi mengungkap motif pelaku penembakan siswa SMA menggunakan senapan angin atau air gun di Garut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI