Terungkap Motif Pelaku Penembakan Siswa Saat Acara Reuni di Garut

jpnn.com, GARUT - Polisi mengungkap motif pelaku penembakan siswa SMA menggunakan senapan angin atau air gun di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dari pengakuan pelaku kepada polisi, dia merasa dicuekin atau tidak dihargai keberadaannya saat menghadiri acara perkumpulan alumni sekolah.

"Dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itu, jadi dia merasa dicuekin dan entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung sehingga dia coba untuk nembak-nembak," kata Kepala Polres Garut AKBP Niko N. Adi Putra, Sabtu malam.

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Ia menuturkan jajarannya menangkap seorang pria inisial MH (19) yang dilaporkan telah melakukan penembakan menggunakan senjata jenis senapan angin terhadap korban yang merupakan temannya sendiri atau sudah saling kenal.

Pelaku ditangkap di rumah saudaranya kawasan Gang Babakan Pogor, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jumat (9/10/2026) sore, setelah beberapa hari dilakukan pencarian.

"MH itu yang memang saat ini kami tetapkan sebagai tersangka sudah diamankan di daerah Cilawu, di tempat rumah saudaranya," katanya.

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AKBP Niko mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara tersangka mengakui memiliki senapan angin jenis air gun yang berbahaya apabila dimiliki sembarang orang apalagi sampai disalahgunakan.

Senapan angin itu, kata dia, sengaja dibawa oleh pelaku ke acara pertemuan tersebut, dan sempat beberapa kali ditembakkan dengan arah yang tidak jelas, sampai akhirnya diarahkan ke korban.