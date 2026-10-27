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Terungkap Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Pelaku Sangat Keji

Terungkap Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Pelaku Sangat Keji
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Polda Jatim merilis pengungkapan kasus pembunuhan sadis ibu dan anak Madiun, Selasa (27/10/2026). (ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim)

jpnn.com, SURABAYA - Polisi menangkap DBM (40), pelaku pembunuhan ibu dan anak berinisial DH (30) dan AG (4) di Kota Madiun, Jawa Timur.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Roy H.M. Sihombing menjelaskan motif pembunuhan yang terjadi pada 20 September 2026.

“Yang jelas berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa motif yang dimunculkan pada waktu pemeriksaan diakibatkan karena adanya perselisihan. Perselisihan yang terjadi sesaat pada saat tersangka dengan korban bertemu di hotel,” kata Roy dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa.

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Roy menjelaskan tersangka dan korban DH  merupakan pasangan suami istri siri yang telah menjalani pernikahan selama dua tahun.

Pernikahan tersebut berlangsung di Kalimantan dan keduanya sempat tinggal bersama di wilayah tersebut selama sekitar dua bulan.

“Terkait dengan status hubungan antara korban dengan tersangka adalah nikah siri. Pernikahan ini sudah berlangsung selama dua tahun dan mereka langsungkan di Kalimantan,” ujarnya.

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Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban DH diduga meninggal dunia akibat dicekik tersangka di hotel. Sementara itu, anak korban berinisial AG (4) diduga dibunuh dengan cara serupa di dalam mobil pada hari yang sama.

“Saat pelaku membawa jenazah korban menggunakan slipingbag sedangkan anak korban diberi hp untuk jalan langsung ke mobil, dari dalam mobil itu pelaku membunuh anak korban dengan cara dicekik,” kata Roy.

Polisi menangkap DBM (40), pelaku pembunuhan ibu dan anak berinisial DH (30) serta AG (4) di Kota Madiun, Jawa Timur.

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