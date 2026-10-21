Terungkap, Moto G47 Power Bakal Punya Kapasitas Baterai Lebih Besar dan Tahan Air

jpnn.com - Motorola dikabarkan tengah menyiapkan Moto G47 Power untuk dirilis kepada publik.

Varian baru dari Moto G47 itu hadir dengan peningkatan kapasitas baterai signifikan dibandingkan model regulernya.

Kehadiran Moto G47 Power terungkap pertama kali setelah ponsel itu terdaftar dengan nomor model XT2625-15 di basis data efisiensi energi Eropa, EPREL.

Dilansir dari laporan Gizmochina pada Senin (19/10) waktu setempat, data tersebut mengungkap bahwa Moto G47 Power dibekali baterai berkapasitas terukur 6.790 mAh atau 7.000 mAh saat dipromosikan.

Baterai itu jauh lebih besar dari Moto G47 varian reguler dengan baterai 5.200 mAh.

Data yang sama juga menyebutkan dukungan pengisian daya kabel 33W, meningkat dari 20W pada model standar, serta sertifikasi ketahanan debu dan air IP64.

Ponsel ini kemungkinan akan mendapatkan dukungan pembaruan keamanan hingga lima tahun.

Selain kapasitas baterai, basis data EPREL juga mencatat daya tahan baterai hingga 78 jam 19 menit dalam uji standar dan menempatkan ponsel ini pada kelas efisiensi energi A.