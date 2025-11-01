Terungkap, Onad Ternyata Ditangkap Bersama Istri

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Onadio Leonardo alias Onad ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian mengungkapkan detik-detik penangkapan Onad di rumahnya di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/10) malam.

Tidak hanya sendiri, Onad ternyata ditangkap bersama istrinya, Beby Prisilia.

"Sedang beraktivitas biasa. Untuk penangkapannya, tadi malam sekira pukul 22.00 WIB," ungkap Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan dilansir Antara, Jumat (31/10).

Walau begitu, pihak kepolisian belum mengungkap barang bukti yang disita dalam penangkapan Onad dan Beby.

Sebab, aparat masih melakukan pendalaman perihal kasus penyalahgunaan narkoba itu.

"Barbuk, masih kami lakukan pendalaman, tolong bersabar," tegasnya.

Adapun status tersangka dari Onad belum dibeberkan oleh pihak kepolisian.