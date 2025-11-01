menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Terungkap, Onad Ternyata Ditangkap Bersama Istri

Terungkap, Onad Ternyata Ditangkap Bersama Istri

Terungkap, Onad Ternyata Ditangkap Bersama Istri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Onadio Leonardo alias Onad ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian mengungkapkan detik-detik penangkapan Onad di rumahnya di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/10) malam.

Tidak hanya sendiri, Onad ternyata ditangkap bersama istrinya, Beby Prisilia.

Baca Juga:

"Sedang beraktivitas biasa. Untuk penangkapannya, tadi malam sekira pukul 22.00 WIB," ungkap Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan dilansir Antara, Jumat (31/10).

Walau begitu, pihak kepolisian belum mengungkap barang bukti yang disita dalam penangkapan Onad dan Beby.

Sebab, aparat masih melakukan pendalaman perihal kasus penyalahgunaan narkoba itu.

Baca Juga:

"Barbuk, masih kami lakukan pendalaman, tolong bersabar," tegasnya.

Adapun status tersangka dari Onad belum dibeberkan oleh pihak kepolisian.

Penyanyi sekaligus aktor, Onadio Leonardo alias Onad ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI