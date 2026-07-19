Terungkap! Pelatih Persib Bandung Berusaha Menahan Frans Putros, tetapi Gagal
jpnn.com - Kepergian Frans Putros ternyata bukan tanpa upaya pencegahan dari Pelatih Persib Bandung Igor Tolic.
Mantan asisten Bojan Hodak itu mengungkapkan dirinya sempat membujuk bek Timnas Irak tersebut agar tetap bertahan bersama Maung Bandung.
Meski demikian, keinginan Putros untuk membuka lembaran baru dalam kariernya akhirnya tidak dapat diubah. Persib pun memilih menghormati keputusan sang pemain dan mengakhiri kerja sama atas dasar kesepakatan bersama.
Tolic mengaku sebenarnya masih memasukkan nama Putros dalam rencana tim untuk musim baru.
Fleksibilitas eks penggawa Port FC itu membuatnya dianggap sebagai aset penting bagi skuad Pangeran Biru.
"Frans adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Dia punya peran besar dalam keberhasilan kami meraih gelar musim lalu."
"Saya sudah mencoba berbicara dengannya, tetapi setelah Piala Dunia dia memutuskan ingin mencari pengalaman baru bersama keluarganya," ujarnya.
Pelatih asal Kroasia itu mengaku keputusan tersebut tidak mudah diterima. Namun, dia memahami bahwa setiap pemain memiliki pertimbangan pribadi yang harus dihargai.
Kepergian Frans Putros ternyata bukan tanpa upaya pencegahan dari Pelatih Persib Bandung Igor Tolic.
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