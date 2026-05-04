Terungkap, Penyebab Erin Diduga Lakukan Penganiayaan Terhadap ART

jpnn.com, JAKARTA - Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Hera mengungkap kronologi dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh majikannya, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Dia mengatakan dugaan kekerasan yang dialami berawal dari masalah sepele terkait pekerjaan rumah tangga.

Pada 28 April 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, dia tengah membersihkan sofa yang berada di lantai dua.

Baca Juga: ART Hera Ungkap Kronologi Dugaan Penganiayaan yang Dilakukan Erin

"Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai dua, terus Ibu Erin ke atas, dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat hordeng itu enggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio enggak ditutup. Di situlah dia marah," ungkap Hera di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (4/5).

"Terus ya dia manggil saya. 'Hera sini', katanya. 'Kenapa ini hordeng enggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau Mas Dio di rumah ini tuh enggak suka kalau ada kamar mandi dibuka'," lanjutnya.

Hera mengaku sudah meminta maaf langsung kepada mantan istri Andre Taulany tersebut.

Menurutnya, Erin justru melakukan dugaan penganiayaan terhadap dirinya.

"Nah kata saya, 'Iya Bu, maaf Bu nanti saya tutup Bu'. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang. Sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gagangnya," ucapnya.