Terungkap Penyebab Kematian PNS Imigrasi
jpnn.com, BATAM - PNS di Kantor Imigrasi Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, bernama Harsyad (52) tewas dibunuh.
Mayat Harsyad ditemukan tergeletak di pinggir Jalan M.H Thamrin, Kepulauan Anambas.
Kapolres Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka mengatakan terungkapnya pembunuhan korban berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan Biddokes Polda Kepulauan Riau.
“Hasil forensik bersesuaian dengan mengakibatkan korban meninggal karena kekerasan benda tumpul di daerah leher yang mematahkan tulang rawan gondok mengakibatkan mati lemas,” katanya, Kamis (23/10).
Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku berinisial ASPM berusia 20 tahun.
Pelaku mengaku sudah mengenal korban selama kurang lebih tiga bulan.
Keduanya kerap berinteraksi terkait persoalan pekerjaan.
Pembunuhan itu terjadi Jumat (17/10) dini hari, saat itu korban dan pelaku bertemu pukul 02.05 WIB menuju sebuah kebun disebut milik korban.
Aparat kepolisian mengungkap penyebab kematian PNS Imigrasi yang jasadnya ditemukan di jalan.
