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Terungkap Penyebab Ronaldo Tinggalkan Pemusatan Latihan Timnas, tentang 2 Janji Diingkari

Terungkap Penyebab Ronaldo Tinggalkan Pemusatan Latihan Timnas, tentang 2 Janji Diingkari
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Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo (kanan). Foto: X/Cristiano.

jpnn.com - JAKARTA - Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal menjelang pertandingan melawan Denmark di UEFA Nations League 2026/27.

Kapten Portugal berusia 41 tahun itu memutuskan pergi dari kamp latihan setelah absen dalam tiga sesi latihan berturut-turut.

Setelah kejadian itu, pelatih Timnas Portugal Jorge Jesus mengatakan masih membuka peluang Cristiano Ronaldo kembali memperkuat Selecao das Quinas.

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Jesus menegaskan Ronaldo masih bisa dipertimbangkan untuk masuk skuad Portugal berikutnya selama sang pemain tetap aktif bermain di level klub dan masih memiliki keinginan untuk membela negaranya.

Perkembangan terbaru, Cristiano Ronaldo membuat pernyataan resmi yang menyebutkan pelatih Jorge Jesus ingkar janji sehingga membuat ia memutuskan meninggalkan skuad Timnas Portugal di UEFA Nations League.

Dilansir dari unggahan resmi akun instagram Cristiano Ronaldo, Rabu, ia menuliskan Jorge Jesus setidaknya mengingkari dua janji kepada dirinya.

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"Itu adalah kedua kalinya ia mengingkari janjinya sendiri," tulis Cristiano pada unggahannya tersebut.

Pada pernyataannya, Cristiano tak secara gamblang menyebutkan nama Jorge Jesus dan hanya menggunakan kata 'Pelatih Kepala' dalam pernyataan tersebut.

Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal setelah absen dalam tiga sesi latihan berturut-turut.

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