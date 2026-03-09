Terungkap, Persik Menyiapkan Ramuan Agar Persib Mandul
jpnn.com - BANDUNG - Satu dari dua laga pekan ke-25 Super League malam ini hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yakni Persib Bandung vs Persik Kediri.
Lini belakang Persik si Macan Putih wajib kerja keras saat meladeni penyerang-penyerang tuan rumah.
Si Maung Persib punya deretan pemain bernaluri menyerang hebat. Di sisi lain, musim ini pertahanan Persik Kediri relatif rapuh dan mudah ditembus lawan.
Namun, bek asing Macan Putih, Kiko Carneiro, bertekad akan membuat penyerang Persib Bandung mandul alias gagal atau sulit mencetak gol pada laga nanti.
"Kami sudah bertemu mereka di putaran pertama lalu. Persik bisa meladeni permainan Persib Bandung. Kami sudah latihan, memperbaiki pertahanan dan bertekad tak mau kemasukan gol," katanya.
Pemain asal Portugal ini mengungkapkan rekan setimnya sangat bersemangat menghadapi Maung Bandung.
Lini belakang Persik wajib mau kerja keras saat meladeni penyerang-penyerang Persib pada pertempuran malam nanti.
