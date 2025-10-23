menu
Terungkap Rahasia di Balik Kemenangan PSIM Yogyakarta dari Dewa United
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. Foto: psimjogjaid

jpnn.com - BANTUL - PSIM Yogyakarta akhirnya meraih kemenangan perdana di kandangnya pada BRI Super League musim ini.

Menjamu Dewa United di Stadion Sultan Agung, Rabu (22/10) sore WIB, PSIM menang 2-0.

Kedua gol kemenangan PSIM dicetak oleh Nermin Haljeta, yang semuanya merupakan hasil umpan matang dari Pulga Vidal.

Anda bisa melihat statistik pertandingan di bawah ini (geser).

Kemenangan atas Dewa United menjadi penebus atas kekalahan telak 0-4 yang ditelan Laskar Mataram saat bertandang ke markas Persita pada Jumat (17/10).

Pelatih PSIM Jogja Jean-Paul van Gastel menyebut kemenangan dari Dewa United sebagai buah dari evaluasi atas kekalahan sebelumnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta membuka rahasia strateginya mengalahkan Dewa United di pekan ke-10 Super League.

