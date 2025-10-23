Terungkap Rahasia di Balik Kemenangan PSIM Yogyakarta dari Dewa United
Kamis, 23 Oktober 2025 – 08:22 WIB
jpnn.com - BANTUL - PSIM Yogyakarta akhirnya meraih kemenangan perdana di kandangnya pada BRI Super League musim ini.
Menjamu Dewa United di Stadion Sultan Agung, Rabu (22/10) sore WIB, PSIM menang 2-0.
Kedua gol kemenangan PSIM dicetak oleh Nermin Haljeta, yang semuanya merupakan hasil umpan matang dari Pulga Vidal.
Anda bisa melihat statistik pertandingan di bawah ini (geser).
Kemenangan atas Dewa United menjadi penebus atas kekalahan telak 0-4 yang ditelan Laskar Mataram saat bertandang ke markas Persita pada Jumat (17/10).
Pelatih PSIM Jogja Jean-Paul van Gastel menyebut kemenangan dari Dewa United sebagai buah dari evaluasi atas kekalahan sebelumnya.
Pelatih PSIM Yogyakarta membuka rahasia strateginya mengalahkan Dewa United di pekan ke-10 Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Hantam Dewa United, PSIM Gusur Persija dan Persib
- Laga Malut United vs Persib Resmi Mundur, Doa Bojan Hodak Terkabul
- Live Streaming PSIM Vs Dewa United dan Pernyataan Riekerink
- Super League Sore Ini PSIM Vs Dewa United: 2 Pemain Asing Hilang
- Apa sih Hebatnya Thom Haye?
- Semua yang Perlu Anda Tahu Setelah Malut United Hantam Persis Solo Ada di Sini