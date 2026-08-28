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Terungkap, Revaldo Kenal Pengedar Narkoba di Tempat Rehabilitasi

Terungkap, Revaldo Kenal Pengedar Narkoba di Tempat Rehabilitasi
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Revaldo Fifaldi menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat seusai kembali terjerat kasus narkoba, Rabu (26/8/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur/am.

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Revaldo Fifaldi ternyata bertemu dan berkenalan dengan pengedar narkotika berinisial HS di tempat rehabilitasi narkotika di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol. Nasriadi mengatakan HS merupakan salah satu pemasok narkoba ke Revaldo yang ditangkap beberapa hari lalu.

Adapun HS dan Revaldo pernah berada di lingkungan rehabilitasi yang sama. Pada saat itu, istri HS tengah menjalani masa rehabilitasi di tempat yang sama dengan Revaldo.

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Pertemuan Revaldo dengan HS bermula ketika adik ipar HS yang berprofesi sebagai artis datang menjenguk istrinya.

“Di situlah ketika adik iparnya sering menjenguk atau disuruh melihat kakaknya (istri HS), ternyata RF juga sedang direhab. Nah, di situlah bertemu dengan adik iparnya,” kata Kombes Pol. Nasriadi dilansir Antara, Kamis (27/8).

Setelah keduanya keluar dari tempat rehabilitasi, komunikasi antara Revaldo dan HS kembali berlanjut.

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Keduanya kembali bertemu dalam acara peluncuran film perdana adik ipar HS.

Dari pertemuan tersebut, Revaldo dan HS semakin intens berkomunikasi hingga akhirnya sepakat untuk menggunakan narkotika bersama.

Aktor Revaldo Fifaldi ternyata bertemu dan berkenalan dengan pengedar narkotika berinisial HS di tempat rehabilitasi narkotika di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Sumber Antara
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