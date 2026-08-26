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Terungkap, Revaldo Pesan Narkoba Secara Online Seharga Rp650 Ribu

Terungkap, Revaldo Pesan Narkoba Secara Online Seharga Rp650 Ribu
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Artis Revaldo Fifaldi digiring penyidik kepolisian untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat usai terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, Rabu (26/8/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Revaldo kembali ditangkap atas kasus dugaan narkoba oleh Polres Metro Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menyebut, Revaldo membeli narkoba dari seseorang secara online.

Dia menuturkan bahwa aktor berusia 44 tahun itu membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat setengah gram seharga Rp 650 ribu.

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"RF sendiri memesan narkotika ke orang yang akan kami kejar ini dengan cara memesan melalui via online atau via handphone-nya. Dibelilah setengah gram dengan harga 650 ribu dan itu ditransfer ke rekening si pelaku ini," ungkap Nasriadi di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (26/8).

Nasriadi menuturkan bahwa pihak kepolisian telah mengantongi identitas orang yang diduga menjual narkotika kepada Revaldo.

Saat ini, polisi tengah melakukan pengejaran terhadap terduga pekaku pengedaran tersebut.

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"Saat ini sudah mengantongi penyuplai atau yang memberi atau yang menjual narkotika tersebut ke saudara RF. Pelaku pengedar narkoba ini telah kami identifikasi, kami telah mengetahui keberadaannya, tinggal saat ini anggota masih bergerak untuk melakukan pencarian, penangkapan terhadap penyuplai narkoba ini," ucap Nasriadi.

Sebelumnya, Revaldo ditangkap atas kasus dugaan narkoba oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat pada Senin (24/8).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menyebut, Revaldo membeli sabu-sabu dari seseorang secara online.

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