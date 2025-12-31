menu
Terungkap, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Pisah Rumah Sejak 6 Bulan Lalu

Anggota DPR RI Atalia Praratya saat menghadiri sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, ternyata sudah 6 bulan tidak tinggal serumah.

Kabar tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa saat menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025).

"Sudah 6 bulan pisah rumah," kata Debi Agusfriansa.

Menurutnya, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sudah punya kesepakatan mengenai hak asuh anak.

Meski pisah rumah, kedua politikus itu memastikan tetap menjalani perannya sebagai orang tua dari Camilia Laetitia Azzahra atau Zara dan Arkana Aidan Misbach.

"Ini kemarin mediasi sudah disinggung. Intinya Bapak RK dan Ibu Atalia sepakat untuk mengasuh anak-anak secara bersama-sama, tapi bukan satu rumah. Tapi mengasihi secara bersama-sama, yang penting kasih sayang kedua orangtuanya tidak pernah luntur," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Debi membantah rumor mengenai adanya perempuan lain dalam gugatan perceraian Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil.

Adapun rumor yang berkembang ada tiga nama perempuan yang disebut dalam gugatan ini yakni figur publik berinisial AK, LM, dan SM.

