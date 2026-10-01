Terungkap! Senjata Rahasia Fauzan Nibras saat Tampil di Asian Games 2026

jpnn.com - Pevoli Fauzan Nibras mendapat dukungan penuh dari jenama sepatu FIXCH selama tampil di Asian Games 2026.

Pemain kelahiran 31 Mei 2008 tersebut terlihat mengenakan seri Lunatic SummerShower saat berlaga di ajang multievent antarnegara Asia tersebut.

FIXCH Lunatic SummerShower mendukung penampilan pevoli kidal tersebut dengan sejumlah teknologi yang disematkan di dalamnya.

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Spesifikasi teknis LUNATIC diperkuat dengan kehadiran REXTM Board, yakni inovasi flexible plate pada bagian midsole yang berfungsi memberikan respons cepat saat atlet melakukan lompatan.

Teknologi tersebut juga membantu menjaga keseimbangan pijakan ketika atlet melakukan pendaratan sehingga dapat meminimalisasi risiko cedera.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menggunakan sepatu seperti Fauzan Nibras, seri terbaru FIXCH tersebut dibanderol dengan harga Rp1.099.000. Sepatu itu sudah dapat diperoleh melalui marketplace resmi maupun jaringan toko rekanan FIXCH.

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Fauzan Nibras dipilih menjadi duta merek setelah dinilai memiliki prospek menjanjikan sebagai pevoli masa depan Indonesia.

Jebolan STIN Pasundan tersebut turut menjadi bagian dari sejarah Timnas voli putra Indonesia saat menjuarai AVC Cup 2026 di India.