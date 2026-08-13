Terungkap Target Bali United Melawan Persib dan Sabah FC
jpnn.com - GIANYAR - Bali United FC memiliki dua laga besar menyambut kompetisi Super League 2026/2027.
Serdadu Tridatu menjadi tuan rumah ajang Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.
Pada Kamis (13/8) ini, Bali United menghadapi Sabah FC (Malaysia), dan pada Selasa (18/8) meladeni petahana Super League Persib Bandung.
Pelatih Bali United FC Johnny Jansen menyebutkan anak asuhnya dalam kondisi fit dan berkembang dengan positif.
"Kami memiliki persiapan yang lebih maju di preseason kali ini. Jika dibandingkan dari awal tahun lalu dengan tahun ini, kami mengalami perkembangan yang cukup baik. Kami terus mengembangkan permainan tim untuk menjadi lebih baik," kata Johnny seperti dipetik dari halaman Bali United FC.
Pada dua laga timnya di Dewata Challenge Series 2026 itu, Johnny memiliki target utama.
"Kami tentu ingin menang, tetapi yang utama adalah pengembangan pemain muda kami untuk mendapatkan menit bermain. Memang menang menjadi target, tetapi yang terpenting adalah pengembangan pemain kami di preseasons kali ini," tutur pria Belanda mantan pelatih PEC Zwolle itu.
Selain pertemuan Bali United dengan Persib dan Sabah, berlangsung juga pertandingan lainnya yang mempertemukan Persib dengan Sabah FC. (*/jpnn)
Dewata Challenge Series 2026 diikuti Bali United FC, Persib Bandung, dan Sabah FC.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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