Teruntuk Sang Istri, Onadio Leonardo: I Love You

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo menyampaikan pesan untuk istrinya, Beby Prisillia.

Pria 35 tahun itu mengungkapkan rasa cintanya kepada sang istri.

Adapun saat ini, Onad, sapaannya, terjerat kasus dugaan narkoba.

Dia diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus tersebut.

"(Pesan buat istri?) I love you," ujar Onadio Leonardo di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (3/11).

Ditanyai apakah dirinya merindukan anak-anaknya, mantan vokalis Killing Me Inside itu lantas mengakui perasaannya. "Kangen, kangen," kata Onad.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikannya dukungan atas persoalan yang dihadapinya kini.

"Thank you, doanya ya, teman-teman," kata Onad.