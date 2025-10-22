Terus Berikan Pelayanan Prima, Bea Cukai Makassar Raih Penghargaan dari 2 Perusahaan
jpnn.com, MAKASSAR - Upaya Bea Cukai Makassar terus memberikan pelayanan prima berbuah penghargaan.
Terbaru, Bea Cukai Makassar menerima penghargaan pelayanan prima dari dua perusahaan Kawasan Berikat di bawah pengawasannya, yaitu PT Giwang Citra Laut dan PT Ocean Champ Seafood.
Sertifikat penghargaan diberikan langsung perwakilan kedua perusahaan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Ade Irawan.
Acara penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Kantor Bea Cukai Makassar pada Selasa (9/9).
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Makassar Ria Novika Sari mengungkapkan penghargaan ini diberikan atas kinerja pelayanan yang optimal dalam pengawasan dan pembinaan kawasan berikat.
“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai Makassar untuk terus memberikan pelayanan prima, mendukung kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku industri,” kata Ria.
Ria mengungkapkan kedua perusahaan merupakan penerima fasilitas kawasan berikat.
Sebagai kawasan berikat, perusahaan merasakan langsung manfaat kemudahan fasilitas fiskal dan pelayanan yang mendukung kelancaran proses bisnis.
