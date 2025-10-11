menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Terus Berkarya, Imperial Pictures Garap 5 Film Baru

Terus Berkarya, Imperial Pictures Garap 5 Film Baru

Terus Berkarya, Imperial Pictures Garap 5 Film Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peter Surya Wijaya, produser sekaligus CEO Imperial Pictures. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Imperial Pictures mengumumkan rencana produksi sejumlah film baru dengan tema dan genre yang beragam.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Imperial Pictures untuk terus berkontribusi pada kemajuan industri film Indonesia serta memperkenalkan budaya dan nilai-nilai lokal ke khalayak yang lebih luas.

Didirikan pada 2020, Imperial Pictures termasuk pemain baru di industri film nasional.

Baca Juga:

Meski demikian, produser sekaligus CEO, Peter Surya Wijaya, menegaskan bahwa semangat pihaknya adalah untuk berkembang melalui karya dan bukan sekadar mengejar jumlah produksi.

“Meskipun tergolong baru di industri film, Imperial Pictures berkomitmen untuk menghadirkan karya lintas genre yang merepresentasikan budaya Indonesia” ungkap Peter Surya Wijaya, di kantor Imperial Pictures, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pada awal berdiri, Imperial Pictures sempat berkolaborasi dengan production house lain, beberapa karya film yang berhasil digarap di antaranya Aku Tahu Kapan Kamu Mati (2020) dan Merindu Cahaya de Amstel (2022).

Baca Juga:

Berbekal pengalaman tersebut, Imperial Pictures kemudian mulai memproduksi film sendiri, yaitu Kromoleo, karya sutradara Anggy Umbara dan Assalamualaikum Beijing 2 : Lost in Ningxia, karya sutradara Guntur Soeharjanto.

Kedua film tersebut menampilkan kekuatan cerita lokal dengan pendekatan sinematik yang modern.

Rumah produksi Imperial Pictures mengumumkan rencana produksi sejumlah film baru dengan tema dan genre yang beragam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI