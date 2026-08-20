Terus Berselancar, LAS! Terbitkan Album 21st Century Troubadour

jpnn.com, PONTIANAK - Band rock kebanggaan Pontianak, LAS! akhirnya melepas album penuh terbaru yang bertitel 21st Century of Troubadour.

Album ketiga LAS! tersebut berisikan 8 lagu yang terinspirasi dari buah pikir ketekunan dan laku spiritual profan para trubadur abad 21.

21st Century of Troubadour juga turut merangkum karya-karya anyar band beranggotakan Bob Gloriaus, Diaz Mraz, dan Agus Frial, yang telah dirilis sebelumnya seperti, Whiskey Cola, Semuakan Baxx’ Saja, dan Lagu Penyelamat.

LAS! mengeklaim album ini berbeda dengan dua album sebelumnya, Bona Fortuna (2017), Kota Kecil dan Rock n’ Roll (2021) yang penuh muatan dinamika politik kontemporer, realitas sosial, dan advokasi ekologi.

Album 21st Century Troubadour bertumpu pada telisik dan refleksi kehidupan sehari-hari para personel, ketika kebebasan berkesenian seringkali silang sengkarut dengan kenyamanan sosial, sanak keluarga, bahkan romansa. Seperti alarm pengingat jalan paling sunyi pun membutuhkan amunisi cinta yang besar.

"Album ini secara singkat memotret krisis seperempat abad yang dialami. Melihat pencapaian beberapa teman di luar sana yang berhasil di tahun ini, suka cita dan minum-minum untuk merayakan keberhasilannya. Sebagian lainnya yang kalah dan gagal, minum lebih banyak sambil bersedih, itu saja pembedanya. Apa pun itu, ya setidaknya kita sudah berjuang," ungkap Diaz, penabuh drum LAS!.

LAS! mulai memberanikan diri untuk memproduseri sendiri album penuh ketiga tersebut.

Vokalis sekaligus gitaris, Bob Gloriaus mengatakan bahwa semua materi dalam 21st Century Troubadour digarap di basecamp dengan bimbingan dari Momo Biru.