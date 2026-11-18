jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara setelah namanya kerap dikaitkan dengan judi online, tuduhan doxing, hingga intimidasi ketika muncul isu tertentu di Indonesia.

Ketua Harian Gerindra itu menuturkan tak ada informasi atau berita yang pernah mengaitkannya dengan judi online.

Dasco bahkan menyebut pemberitaan Tempo sekali pun tak secara eksplisit mengungkap legislator Dapil III Banten itu terlibat judol.

"Tidak pernah secara eksplisit menyebut nama saya terlibat judi online, sehingga saya tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang juga bukan saya objek utamanya,” kata dia melalui Instagram akun @sufmi_dasco dikutip Rabu (18/11).

Dia mengaku bakal berkomunikasi dengan pengacaranya menyikapi unggahan pihak lain yang secara jelas menyebut eks pimpinan Komisi III itu terlibat judi online memakai tafsir pemberitaan Tempo.

"Saya akan diskusikan lebih lanjut dengan pengacara saya,” tuturnya.

Baca Juga: Zulfikar Hamonangan Nilai Dasco Layak Jadi Wapres Dampingi Prabowo

Dasco dalam unggahan yang sama membantah dituduh melakukan doxing dan intimidasi, meski merasa menjadi sasaran sangkaan tidak berdasar.

"Tidak pernah terbersit niat sekali pun untuk melakukan doxing hingga intimidasi walaupun apa yang ditujukan kepada saya itu tidak benar. Pola ini sudah sering berulang, seolah-olah saya yang melakukannya,” ucap dia.