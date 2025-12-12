Terus Jaga Kualitas & Jadi Pilihan Konsumen, Aqua Raih Predikat Quality Leadership in AMDK Industry

jpnn.com, BANDUNG - Aqua meraih penghargaan Quality Leadership in AMDK Industry dalam perayaan HUT ke-6 Pikiran Rakyat Media Network (PRMN).

Penghargaan diberikan karena Aqua dinilai menjadi produk AMDK yang konsisten hingga saat ini menjaga standar mutu dan performa industri.

"Bagi kami kualitas adalah hal yang penting, karena kami tidak hanya jual produk tapi kualitas," kata Kepala Pabrik PT Tirta Investama (Aqua) Subang, Joko Prasojo.

Baca Juga: AQUA Raih Predikat sebagai Produk AMDK Pelestari Kawasan Sumber Air Pegunungan

Penghargaan tersebut diserahkan pada gelaran Anugerah PRMN 2025 di Hotel Harris Bandung. Apresiasi diberikan kepada berbagai mitra yang mampu menunjukkan kontribusi nyata, adaptasi, dan inovasi dalam menghadapi tantangan dan dinamika industri.

Joko menegaskan bahwa kualitas produk selalu menjadi prioritas perusahaan yang telah menemani masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun.

Penghargaan ini, sambung dia, akan menjadi motivasi perusahaan untuk selalu berimprovisasi dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk.

"Dengan kualitas kami bisa menjadi produk market leader di Indonesia," katanya.

Joko melanjutkan, Aqua akan terus berkomitmen untuk menghadirkan air mineral berkualitas yang sehat dan higienis kepada publik serta konsumen di seluruh Nusantara. Dia berharap penghargaan yang diterima Aqua bisa memacu produk AMDK lainnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi konsumen.