Terus Tingkatkan Layanan Energi, Pertamina Serap Puluhan Ribu Putra-Putri Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sebagai garda depan penyediaan energi terus berupaya meningkatkan layanan bisnisnya.

Lebih dari 40 ribu putra-putri bangsa bernaung di Pertamina Group.

Perwira (sebutan bagi Pekerja Pertamina) berkarya dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga ke wilayah kerja Pertamina di luar negeri, untuk memastikan tersedianya energi di Indonesia.

Baca Juga: Pertamina SMEXPO Hidupkan Perekonomi Rakyat di Plaza Ngasem

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan wilayah operasional Pertamina yang berada di seluruh nusantara menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan tenaga kerja.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pertamina secara berkala merekrut putra-putri daerah, guna menjalankan bisnis serta memastikan produktivitas dan kehandalan operasional berjalan dengan baik.

"Kami menyadari, energi merupakan kebutuhan dasar dan hajat hidup orang banyak, sehingga Pertamina mempersiapkan Perwira, tak hanya untuk sigap dalam menghadapi tantangan energi, juga melayani pelanggan dan konsumen Pertamina dengan lebih baik," jelas Fadjar.

Peningkatan layanan terus dilakukan dengan berbagai perbaikan agar dapat memenuhi kebutuhan energi selama 24 jam per hari, dari berbagai aspek.

Perwira dari sektor hulu, pengolahan, distribusi, hingga berada di garda depan penjualan ke konsumen, memahami pentingnya layanan terbaik bagi masyarakat.