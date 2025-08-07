Tes DNA di Bareskrim Selesai, Ridwan Kamil Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ridwan Kamil (RK) selesai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri.

Tes DNA dilakukan terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dia ajukan terhadap selebgram Lisa Mariana.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku bahwa tes DNA ini merupakan inisiatif pihaknya.

Baca Juga: Lisa Mariana Berharap Tak Ada Rekayasa Hasil Tes DNA Bareng Ridwan Kamil

“Jadi, kami berinisiatif biar (masalah) enggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Dia mengungkapkan surat permohonan tes DNA telah lama diajukan kepada pihak penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Pada akhirnya, tes tersebut dilaksanakan pada hari ini.

“Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga,” katanya.

RK pun berharap tes DNA ini akan memberikan kebenaran atas tuduhan bahwa anak perempuan Lisa Mariana yang berinisial CA merupakan darah dagingnya.

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan,” ujarnya.