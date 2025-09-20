Test Drive AION UT Jakarta-Bandung, Kamu Patut Mencoba
jpnn.com, JAKARTA - AION UT, hatchback listrik berbanderol Rp 300 jutaan ini punya kelebihan dibanding rival di kelasnya, yaitu jarak tempuh 400 km hingga 500 km untuk sekali pengecasan.
Kemampuan itu berkat baterai besar dengan dua pilihan kapasitas 44 kWh (varian Standard) dan 66 kWh (Premium).
Melalui keunggulan itu, JPNN pun berkesempatan menguji AION UT dari Jakarta ke Dago, Bandung untuk Pergi - Pulang (PP).
Selama perjalanan Pergi-Pulang (PP) Jakarta-Bandung, AION UT varian Premium yang kami kendarai sama sekali tidak dicas selama perjalanan.
Jarak yang ditempuh sejauh hampir 300 km itu menjadi jawaban atas kekhawatiran sebagian masyarakat tersebut.
"Keberhasilan AION UT menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung dan kembali ke Jakarta hanya dengan satu kali pengisian daya adalah bukti nyata dari efisiensi teknologi yang kami hadirkan,” ungkap Chief Executive Officer GAC Indonesia, Andry Ciu di sela kegiatan media drive di Jakarta.
Tidak hanya jarak tempuh yang panjang, AION UT juga menawarkan keunggulan lain dalam menunjang perjalanan jauh maupun harian.
Tenaga motor listrik berdaya 150 kW yang setara dengan 201 hp dan torsi instan 210 Nm, memberikan tenaga cukup untuk berakselerasi, bahkan ketika menghadapi jalan tanjakan.
