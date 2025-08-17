Test Drive BYD Atto 1 Semarang - Yogyakarta, Seru!

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran BYD Atto 1 di tanah air cukup menyita perhatian. Berwujud hatchback kompak, Atto 1 diklaim menawarkan pengalaman fun to drive di perkotaan.

Klaim itu pun berkesempatan JPNN uji dengan rute yang panjang, Semarang - Solo - Yogyakarta.

Jalur yang kami lalui cukup beragam, mulai dari kepadatan kota hingga jalan bebas hambatan.

Mobil listrik termurah pada line up BYD itu menempuh jarak total sejauh lebih dari 170 km.

Berangkat dari diler BYD Arista Semarang, JPNN memulai dengan melakukan city drive sebelum masuk tol Semarang–Solo.

Di dalam kota, mobil listrik dengan panjang 3.925 mm terbilang asyik dan lincah berkat torsi instan khas mobil listrik.

Memasuki tol Semarang-Solo didominasi kontur naik-turun dan tikungan panjang.

Akselerasi Atto 1 terbilang baik dan stabilitasnya cukup ketika digeber hingga kecepatan 136 kpj.