Test Drive Changan Deepal S07 Bandung-Garut-Jakarta: Ternyata Senyap dan Asyik

jpnn.com, JAKARTA - Changan Indonesia mengajak JPNN.com merasakan langsung mobil listrik Deepal S07 melalui kegiatan media test drive bertajuk ‘Born to Outstand’ pada 29-30 Januari 2026.

Pengujian itu dilakukan untuk membuktikan langsung mobil listrik ini di lintasan jarak jauh dengan beragam jalan.

Rute Bandung menuju Garut dan kembali ke Jakarta itu dipilih untuk menguji kecanggihan teknologi berkendara, performa di jalur pegunungan, kelincahan saat melintasi jalan berliku, serta kenyamanan selama perjalanan yang menjadi faktor penting dalam mobilitas antar-kota.

"Kegiatan ini merupakan kesempatan untuk membuktikan kemampuan Changan Deepal S07 dalam menghadapi berbagai kontur jalan menuju beragam destinasi di luar kota," ungkap CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya.

Saat melihat pertama kali, Changan Deepal S07 langsung mencuri perhatian karena memiliki desain yang berani.

Mengusung konsep Tech Sporty Design, mobil itu memiliki desain futuristik. Penggunaan Frameless Door Windows, Electric dan Hidden Door Handles memberikan profil samping yang aerodinamis.

Bagian belakangnya tak kalah mencuri perhatian berkat LED Star Flame Tail Lights dan High Mounted Stop Lamp yang terintegrasi pada rear spoiler.

Salah satu fitur yang membuat kami terkesan adalah Intelligent Interactive Light yang menambah kesan modern tanpa mengorbankan fungsionalitas kendaraan.