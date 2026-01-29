menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Test Drive Chery C5 CSH Jakarta-Semarang: Tanpa Beban

Test Drive Chery C5 CSH Jakarta-Semarang: Tanpa Beban

Test Drive Chery C5 CSH Jakarta-Semarang: Tanpa Beban
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Media drive Chery C5 CSH (Chery Super Hybrid) Jakarta-Semarang. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan sejauh 466 kilometer dari Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, menuju Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah, menjadi panggung pembuktian bagi Chery C5 CSH.

Rute tersebut dipilih untuk menjawab satu klaim besar: “One Car, Two Vibes”—mobil yang bisa bertenaga saat dibutuhkan, tetapi tetap irit bahan bakar untuk perjalanan jauh.

Dalam pengendaraan yang dibuat senormal mungkin—mulai dari stop and go di Jakarta hingga melaju konstan di tol Trans Jawa—karakter Chery C5 CSH cukup terasa.

Baca Juga:

Pada kecepatan rendah hingga menengah, mobil melaju halus dan senyap, menyerupai sensasi kendaraan listrik murni.

Getaran nyaris tak terasa, kabin tenang, dan respons pedal gas terasa ringan.

Kenyamanan itu tak lepas dari racikan platform teknologi hybrid — Chery Super Hybrid (CSH).

Baca Juga:

Secara sederhana, sistem membuat mesin bensin dan motor listrik saling bergantian bekerja pada waktu paling efisien.

Ketika macet atau melaju santai, motor listrik mengambil peran. Mesin bensin baru aktif penuh saat dibutuhkan. Efeknya terasa langsung pada konsumsi bahan bakar.

Test drive Chery C5 CSH Jakarta-Semarang: menjawab klaim “One Car, Two Vibes”—mobil bisa bertenaga saat dibutuhkan, tetapi tetap irit bahan bakar touring jauh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI