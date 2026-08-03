Test Drive Mitsubishi New Xforce HEV: Performa Tangguh, Kabin Nyaman
jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi New Xforce HEV yang diperkenalkan kepada publik beberapa waktu lalu langsung dilakukan pengujian untuk mengetahui ketangguhan pada model tersebut.
Kami menjadi salah satu awak media yang mendapatkan kesempatan merasakan langsung Mitsubishi New Xforce yang dilengkapi teknologi hybrid itu.
Rute yang dipilih saat pengujian tersebut sangat beragam mulai dari perkotaan hingga ruas jalan dengan permukaan tidak rata.
Rute seperti itu dipilih karena cukup merepresentasikan kondisi jalan yang kerap dihadapi pengguna SUV di Indonesia, sehingga menjadi kesempatan ideal untuk merasakan kenyamanan Mitsubishi Xforce hybrid.
Kesan pertama masuk ke kabin terasa lega dan mewah.
Layar Smartphone-Link Display Audio berukuran 12,3 inci yang informatif dan sistem audio Dynamic Sound Yamaha Premium yang memiliki 8 speaker membuat perjalan kami terasa nyaman.
Selain itu, kehadiran frameless panoramic roof pada mobil mengubah drastis suasana di dalam kabin karena memberikan kesan mewah.
Saat Mitsubishi New Xforce HEV dinyalakan dan melaju dengan kecepatan rendah, mesin belum bekerja.
Mitsubishi New Xforce HEV yang diperkenalkan kepada publik beberapa waktu lalu langsung dilakukan pengujian untuk mengetahui ketangguhan pada model tersebut.
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