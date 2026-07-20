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Test Drive Mitsubishi Xforce HEV: Suspensi Nyaman dan Tenaga Melimpah

Test Drive Mitsubishi Xforce HEV: Suspensi Nyaman dan Tenaga Melimpah
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MMKSI mengajak awak media untuk merasakan langsung New Xforce HEV yang beberapa waktu lalu dirilis kepada publik di Indonesia. Foto: MMKSi

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengajak awak media untuk merasakan langsung New Xforce HEV dan Xforce yang beberapa waktu lalu dirilis kepada publik di Indonesia.

JPNN pun mendapatkan kesempatan untuk merasakan langsung ketangguhan Xforce hybrid melalui acara Media Test Drive.

"Melalui pengalaman berkendara kami berharap bisa merasakan langsung berbagai penyempurnaan yang ditawarkan oleh New Xforce," ujar Presiden Direkto PT MMKSI, Atsushi Kurita di lokasi.

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Dalam pengujian tersebut, JPNN mengambil langsung alih untuk duduk balik kemudi SUV lima penumpang berteknologi hyrbid itu.

Perjalanan dimulai dari kantor MMKSI menuju Grand Outlet Kawarang dengan rute kombinasi jalan perkotaan dan tol layang MBZ.

Tombol start stop kami tekan, suara mesin terasa halus. Saat menuju rute yang ditentukan, suasana kabin terasa kedap selama di perjalanan.

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Suara bising kendaraan dari luar sangat minim, sehingga kami pun dengan nyaman mengendarai mobil tersebut.

Kami memilih mode EV untuk melakukan berkendara sebagai sumber tenaga, terlebih saat melewati Tol MBZ.

MMKSI mengajak awak media untuk merasakan langsung New Xforce HEV yang beberapa waktu lalu dirilis kepada publik di Indonesia.

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