Test Drive Wuling Eksion PHEV: Nyaman Dikemudikan, Penumpang Dimanjakan
jpnn.com, JAKARTA - JPNN.com mendapat kesempatan menjajal langsung Wuling Eksion Plug-in Hybrid (PHEV) dalam perjalanan panjang dari Jakarta menuju Yogyakarta.
Rute sejauh sekitar 630 kilometer yang melintasi Jakarta, Purwokerto, dan Wonosobo menjadi ajang untuk menguji kemampuan SUV tujuh penumpang tersebut di berbagai karakter jalan.
Perjalanan dimulai dari Cerita Rasa Nusantara, Jakarta, dan dibagi menjadi tiga etape.
Mulai dari jalan tol, kawasan perkotaan hingga jalur pegunungan dengan tanjakan dan tikungan yang cukup menantang.
Nyaman dan Powerful
JPNN mengemudikan Wuling Eksion PHEV varian EX. Selama perjalanan, berbagai konfigurasi dicoba.
Mulai dari Driving Mode seperti Eco, Normal, dan Sport serta Energy Mode (EV Max, EV First, Hybrid, dan Fuel Priority). Tujuannya untuk melihat karakter kendaraan di kondisi yang berbeda.
JPNN.com mendapat kesempatan menjajal langsung Wuling Eksion Plug-in Hybrid (PHEV) dalam perjalanan panjang dari Jakarta menuju Yogyakarta.
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