menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Test Paparan Abu Vulkanik pada Bandara Dilakukan Setiap 30 Menit

Test Paparan Abu Vulkanik pada Bandara Dilakukan Setiap 30 Menit

Test Paparan Abu Vulkanik pada Bandara Dilakukan Setiap 30 Menit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bandara Soekarno Hatta. Ilustrasi Foto: Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pengujian paper test dilakukan setiap 30 menit di bandara terdampak maupun bandara lain.

Hal itu dilakukan untuk memantau penyebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

"Tidak hanya di delapan bandara tersebut, tapi seluruh bandara khususnya yang mengarah ke timur, untuk mengantisipasi apakah penyebaran debu itu semakin melebar atau berkurang," kata Dudy di Jakarta, Minggu (6/9).

Baca Juga:

Menurut Dudy, hasil pemantauan menunjukkan arah angin berubah dari semula mengarah ke barat menjadi bergerak ke timur dengan kecepatan lima knot pada ketinggian 15 ribu kaki.

Perubahan arah angin tersebut meningkatkan kewaspadaan pemerintah karena dikhawatirkan sebaran abu vulkanik semakin meluas dan berpotensi mempengaruhi operasional penerbangan di wilayah lain.

Berdasarkan hasil evaluasi bersama, Kementerian Perhubungan memutuskan menutup sementara delapan bandara hingga pukul 24.00 WIB demi menjaga keselamatan dan keamanan operasional penerbangan nasional.

Baca Juga:

Delapan bandara tersebut meliputi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung.

Selanjutnya Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pengujian paper test dilakukan setiap 30 menit di bandara terdampak maupun bandara lain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI