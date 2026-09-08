Testimoni Bek Persib Ini Mungkin Bisa Membuat Bobotoh Bungah

jpnn.com - BANDUNG - Karyawan Persib Bandung dari Argentina Patricio Matricardi menyanjung bobotoh setelah tim meraih kemenangan comeback dari PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9) malam.

Testimoni Matricardi pasti membuat bobotoh bungah alias happy.

"Terima kasih atas dukungan (bobotoh). Saya sangat senang," tutur bek berusia 32 tahun itu seperti dipetik dari halaman Persib.

Pada pertandingan yang dimenangi Persib dengan 3-1 itu, Matricardi tidak hanya tampil solid di lini belakang, tetapi juga menjadi salah satu pemain penting dalam kebangkitan Maung Bandung PERSIB.

Matricardi lah yang mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48 melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Thom Haye.

Gol tersebut menjadi titik balik pertandingan.

Persib yang sempat tertinggal 0-1 sejak menit keenam akibat gol cepat Kodai Tanaka mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Tiga menit setelah gol Matricardi, Balsa Sekulic membawa Persib berbalik unggul 2-1.

Uilliam Barros kemudian memastikan kemenangan Pangeran Biru melalui golnya pada menit ke-82.