Testimoni Pedas Bojak Hodak di Ruang Ganti Membuat Pemain Persib Tertunduk

jpnn.com - BANDUNG - Awak media Persib berbagi video di YouTube yang menggambarkan suasana tim saat melakoni leg pertama 16 Besar ACL Two di kandang Ratchaburi FC (Thailand) pekan lalu.

Dari sana terungkap bahwa Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengeluarkan testimoni pedas di ruang ganti setelah laga.

Pada leg pertama itu, Persib kalah 0-3. Hodak pun tak puas dengan penampilan pasukannya.

"Level ini berbeda dengan di liga (Super League). Di liga, jika membuat kesalahan, mereka tidak menghukum kita (tim), di sini (ACL Two), kesalahan berarti hukuman. Ini (kekalahan di Ratchaburi), sangat simpel. Tim tidak cukup baik," ujarnya.

"Sekarang, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Karena hari ini (leg pertama) bermain buruk, maka satu pekan ini akan buruk (latihan dan lain-lain)."

"Fokuslah untuk laga kandang, tentu dengan cuaca yang berbeda dan segalanya berbeda. Segala masalah di sini (Ratchaburi) tidak akan menjadi masalah di Bandung."

"Jangan menyalahkan satu sama lain. Lupakan segalanya tentang kekalahan ini. Ayo, sambut hari baru dan fokus laga kandang. Kalian bisa tanyakan diri kalian sendiri apakah saya sudah memberikan yang terbaik atau belum," kata Hodak.

Banyak para pemain Persib saat itu, seperti Tom Haye, Eliano Reijnders, Berguinho, dan Sergio Castel hanya bisa tertunduk, letih, dan malu. (ytp/jpnn)